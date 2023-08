Inter, parla Mkhitaryan: le parole sui nuovi arrivati. E sul comportamento di Lukaku…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/08/2023

Inter, Mkhitaryan parla dopo la partita. Tre punti importantissimi contro una squadra molto ostica come il Monza che l’anno scorso non ha mai perso contro i nerazzurri. Ai microfoni di Sky Sport, Mkhitaryan, ha parlato della partita, ma anche di altri temi. Ecco le parole dell’armeno.

Su cosa è cambiato nella squadra: “L’unica cosa che è cambiata sono i nuovi giocatori che hanno sostituito chi è andato via. Abbiamo continuato quello che abbiamo fatto l’anno scorso e abbiamo fatto di tutto per iniziare bene il campionato”.

Sui nuovi acquisti: “Secondo me ci sono giocatori con caratteristiche differenti che sono molto bravi ed è per questo che l’Inter li ha comprati. Faremo di tutto per integrarli bene e anche loro ci aiuteranno durante la stagione”.

Sulla maggiore consapevolezza dopo la finale di Champions: “Ovviamente ha fatto male perdere in questo modo una finale e può anche non accadere di giocarne un’altra. Ma questa finale ci ha dato una grande forza e di ripetere quanto fatto l’anno scorso”.

Su Lukaku: “Siamo rimasti sorpresi tutti, ma quello che è successo è già passato e non ne voglio parlare. Adesso abbiamo i nuovi che ci aiuteranno”.