Inter, parla Dumfries: l’esterno indica l’obiettivo della stagione. E che parole sul mondo nerazzurro!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/11/2023

Inter, Dumfries parla dal ritiro della nazionale olandese. Uno degli uomini che più ha impressionato fino a questo punto della stagione interista è sicuramente Denzel Dumfries. L’esterno olandese, dopo una stagione, quella passata, in cui non è riuscito a esprimersi al meglio, sembra essere tornato finalmente ai suoi livelli e a sfornare assist e prestazioni convincenti.

Grazie a questo, è diventato ancora di più un punto fermo per la nazionale olandese. E proprio dal ritiro, intervenuto ai microfoni di NOS, il giocatore è stato interrogato sulla sua esperienza in nerazzurro e sugli obiettivi della squadra da qui a fine stagione.

Ecco le parole di Dumfries: “Mi sento davvero a casa lì. Una città bellissima, tifosi fantastici. Mi sento a casa lì con la mia famiglia e sono orgoglioso di poter giocare in un club così bello. Abbiamo il chiaro obiettivo di vincere il campionato. Questo è ciò su cui mi concentro”.

Insomma, come rimarcato più volte da dirigenza e allenatore, lo scudetto resta la stella polare della stagione nerazzurra. Raggiungere la seconda stella avrebbe un significato molto importante per la storia del club. Ma adesso c’è l’0stacolo più grande, chiamato Juventus che, nella scorsa stagione, in campionato, è sempre riuscita a vincere contro la squadra di Simone Inzaghi.