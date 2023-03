Inter, Paolillo a valanga su Zhang: le parole dell’ex dirigente sulla proprietà nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/03/2023

Inter, l’ex dirigente Ernesto Paolillo va a valanga su Zhang. In questi ultimi mesi, si è tanto parlato della situazione societaria della squadra nerazzurra che non sta attraversando un periodo economicamente florido. La cattiva gestione, abbinata alla crisi dovuta al Covid, ha fatto sì che per il club di viale della Liberazione si venisse a creare una grande situazione debitoria.

Anche gli investimenti della proprietà sono venuti meno. Ed è per questo che, sempre in questi mesi, si è tanto parlato del passaggio delle quote da parte degli Zhang, anche se, di fatto, ancora non c’è nulla di concreto. Proprio di questo ha parlato l’ex amministratore delegato nerazzurro, Ernesto Paolillo, il quale, intervistato dal sito Calciomercato.com. Ecco le sue parole.

Inter, la situazione economica del club preoccupa Zhang: l’ex ad Paolillo ha una speranza per i nerazzurri

Come detto, dunque, la situazione economica del club nerazzurro non è delle più floride. Il debito che la società ha contratto nel corso degli anni è diventato grande e, per questo, ogni anno bisogna fare sempre degli attivi di mercato importanti. L’ex ad nerazzurro, Ernesto Paolillo, proprio per questo, ha voluto invitare il presidente Zhang a cedere il club, dal momento che non riesce a fare più investimenti come aveva fatto, in passato, un grande presidente come Massimo Moratti.

Per Paolillo, anche i giocatori hanno paura, visto che ogni anno potrebbero lasciare la squadra. Ad avviso dell’ex dirigente, le quote date in pegno al fondo Oaktree, presto, potrebbero davvero passare di mano, anche se, poi, lo stesso fondo, dovrà decidere cosa farne dal momento che si è detto non disposto a gestirle.