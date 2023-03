Inter, oggi il sorteggio. Dal derby ai quei tre incroci davvero terribili

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 17/03/2023

Inter, l’ora del sorteggio. Alle 12 a Nyon si conoscerà l’avversaria dei nerazzurri nei quarti di finale di Champions League. Un’attesa spasmodica, quella dei tifosi, del tutto sedotti dal cammino fin qui della squadra di Inzaghi e vogliosi di nuove imprese.

Ma chi potrebbero essere le avversarie dell’Inter. Tutte e sette quelle rimaste (proprio assieme ai nerazzurri) in corsa per il trofeo. Non esisteranno infatti i paletti legati ai derby che hanno riguardato il turno precedente. Ecco perché suggestiva sarebbe certamente l’ipotesi di una stracittadina col Milan (già battuto in gara secca, ad esempio, in Supercoppa). Affascinante pure la sfida col Napoli, anche se l’incrocio sembra oggi da evitare alla luce del grandissimo momento dei partenopei (pur battuti a gennaio proprio dall’Inter in campionato).

E le squadre estere? Bayern Monaco (già affrontato ai gironi, ha eliminato il Psg), Manchester City e Real Madrid appaiono enormi. Incroci potenzialmente terribili. Insidiose ma più umane Benfica e Chelsea.

Questo il roster da cui pescare. In Champions, si sa, tutto è possibile.