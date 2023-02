Inter, occhio alle trappole! Pioli prova una mossa mai fatta prima per il derby

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/02/2023

Inter, per il derby di domani Pioli è pronto a sorprendere. La partita di domani sera a San Siro è parecchio importante sia per la squadra rossonera che per quella nerazzurra. Una vittoria, non solo darebbe slancio a livello mentale, ma darebbe indicazioni importanti anche a livello di classifica. L’obiettivo, vista la fuga del Napoli, è la qualificazione in Champions League per entrambe le squadre.

Se dovessero vincere i nerazzurri, infatti, andrebbero a più cinque sul quinto posto occupato, oggi, proprio dalla squadra di Stefano Pioli. Se dovesse vincere il Milan, invece, ecco che si consumerebbe il sorpasso in classifica e la possibilità di uscire dal tunnel di risultati negativi. Intanto, proprio l’allenatore rossonero, ha in mente una mossa a sorpresa per far male alla squadra di Inzaghi.

Inter, attenzione massima al Milan per domani sera: Pioli prepara la mossa mai fatta per cogliere di sorpresa Inzaghi

Dunque, la preparazione alla partita di domani, vede tante possibili mosse da parte dei due allenatori. Proprio Pioli, in queste ore, sta pensando di creare l’effetto sorpresa ad Inzaghi. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore rossonero ha intenzione prima di tutto di cambiare lo schieramento in campo. Non più il 4-2-3-1 visto fino a questo momento della stagione, ma un più coperto 4-3-3 per avere un uomo in più a centrocampo.

La seconda mossa è proprio la scelta dell’interprete da far giocare come mezz’ala destra. Detto che Bennacer sarà indisponibile per la gara, due sono i giocatori sicuri del posto da titolare, ovvero Tonali in cabina di regia e Pobega come mezz’ala sinistra. Nel ruolo di mezz’ala destra c’è il ballottaggio tra Messias e Krunic, con il brasiliano in vantaggio. Pioli vorrebbe sfruttare la tecnica del suo giocatore e farlo galleggiare tra il centrocampo e l’attacco, per non dare punti di riferimento.