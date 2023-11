Inter, novità importante: tre rinnovi fino al 2027, breve le ufficialità. E intanto il fatturato vola

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/11/2023

Inter, a breve l’ufficialità di tre rinnovi fino al 2027. Una novità importante per la società nerazzurra e quasi inaspettata viste le notizie che arrivavano da vari media nelle ultime settimane. Infatti, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il management dell’area sport formato da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, rinnoverà il proprio rapporto con la società nerazzurra fino al 30 giugno del 2027.

Una novità importante, come anticipato, perchè il rapporto con i dirigenti sarebbe dovuto concludersi entro il 30 giugno del 2025. Nulla avrebbe fatto pensare ad un cambio di direzione di questo tipo, specie dal momento che si era parlato di un possibile cambio di proprietà entro la fine dell’anno. Invece, il presidente Steven Zhang, ha deciso di prendere una decisione nel segno della continuità e dei risultati dimostrati dal management che, nel corso di questi anni, è riuscito a conciliare sia la sostenibilità dei conti – che sono nettamente migliorati -, sia la competitività in campo.

E, a proposito di conti, arrivano novità importanti anche per quanto riguarda il fatturato. Infatti, in questo primo trimestre, le cifre si attestano intorno ai 160 milioni, con 60 milioni di aumento rispetto al precedente bilancio. Insomma, la corsa verso il risanamento dei conti e il pareggio di bilancio prosegue a gonfie vele. I risultati in campo e quelli fuori dal campo stanno facendo vedere i propri frutti.