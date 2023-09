Inter, Mkhitaryan protagonista assoluto: le parole sulla vittoria e sull’obiettivo scudetto

Inter, Mkhitaryan parla dopo la partita. In casa nerazzurra c’è tanta euforia per quanto riguarda la vittoria nettissima contro il Milan per 5-1. Il migliore in campo della sfida è stato sicuramente Mkhitaryan, autore di una doppietta e di un assist. Ai microfoni di Dazn, il centrocampista, ha parlato della partita e dell’obiettivo stagionale.

Ecco le parole di Mkhitaryan: “Siamo felici, specialmente io. L’importante non è aver segnato, ma è aver vinto la partita. Abbiamo iniziato benissimo la stagione, ma vogliamo continuare così. Cinque derby vinti? Con questi tifosi si può fare tutto. Dobbiamo andare avanti tutti insieme e vedere cosa succederà alla fine. Siamo tutti qui per un obiettivo: non mi importa se gioco o no, ma è lavorare tutti insieme, poi sceglie il mister. Vogliamo questa seconda stella e dobbiamo essere un muro. Abbiamo cambiato tanto, ma sappiamo cosa significa giocare per l’Inter e lo avete visto anche oggi. Scudetto? Piano piano, guardiamo partita dopo partita”.