Inter-Milan, Inzaghi scioglie il dubbio in difesa: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/09/2023

Inter-Milan, ci sono le formazioni ufficiali. E’ giunto il giorno. Tra circa un’ora, sarà il momento del derby della Madonnina. Da un lato, l’Inter di Simone Inzaghi, squadra che ha cambiato molto questa estate e che è, come i cugini, è riuscita a raggiungere il punteggio pieno in classifica. Dall’altra, il Milan di Stefano Pioli, squadra che, dal mercato, si è migliorata più di tutte e che giocherà con il coltello tra i denti per vendicare gli ultimi derby giocati.

Intanto, a pochi istanti dal fischio iniziale, sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre, con Simone Inzaghi che ha sciolto l’unico dubbio che aveva per quanto riguarda il reparto difensivo. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheeck, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao.

All. Stefano Pioli.