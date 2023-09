Live, Inter-Milan 2-0: primo cambio per Pioli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/09/2023

55′ – Entra Chukweze per Pulisic

45′ – Comincia la ripresa

Inter straripante in questa prima frazione di gioco. Un 2-0 meritato grazie alla rete di Mkhitaryan e alla gemma all’incrocio di Marcus Thuram. Ma Milan che in mezzo ai due gol ha mostrato di poter far male con l’intraprendenza di Theo Hernandez. Ecco perchè servirà tutta la concentrazione per portare a casa i tre punti.

47′ – Finisce il primo tempo

45′ – Due minuti di recupero

37′ – Thuraaaaaaaam! Il francese punta ancora Thiaw, lo salta e lascia un destro all’incrocio su cui non può nulla Maignan

36′ – Azione insistita del Milan, con palla che arriva fuori area a Thiaw. Il tedesco calcia, ma palla larga

30′ – Occasione Milan! Scambio tra Theo Hernandez e Giroud. Il terzino arriva in area, ma manda fuori di pochissimo

23′ – Ammonito Thiaw per fallo su Thuram

10′ – Occasione Inter! Dimarco mette in mezzo per Mkhitaryan che di testa manda a lato

4′ – Mkhitaryaaaaaaaan! Thuram mette in mezzo per Dimarco che calcia in porta, ma Mkhi è lesto a ribadire in rete

1′ – Inizia la partita a San Siro

Inter-Milan, manca poco all’inizio del match. E’ arrivato il momento del derby della Madonnina. In casa nerazzurra, dopo le tre vittorie su tre partite, è arrivato il momento di sfidare quello che rappresenta l’ostacolo più grande. Il Milan di Stefano Pioli, infatti, è la squadra che, probabilmente, si è rinforzata ed è migliorata di più dopo il calciomercato.

Intanto, pochi istanti prima dell’inizio del match, gli allenatore hanno scelto i giocatori da mandare in campo. Ecco le scelte definitive dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao.

All. Stefano Pioli.