Inter, Marotta parla prima del match: le parole sulla partita. E su Zielinski e il rinnovo di Lautaro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/02/2024

Inter, Marotta parla prima del match. Quella di stasera contro la Juventus è una sfida importantissima. Una partita che potrebbe dire tantissimo in ottica scudetto. Di questo ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di Dazn, con un accenno anche a Zielinski e Lautaro. Ecco le parole di Marotta.

Sulla partita: “Passa parecchio da stasera, non tutto. È una partita che ha un fascio particolare, rappresenta l’incontro di due squadre fortissime. Credo che sia un esame molto importante sul piano della prestazione. Una vittoria e prestazione convincente genererebbe autostima molto forte. Poi ci sono tanti punti a disposizione e le cosiddette provinciali incidono. La finale di Champions ha dato maggiore consapevolezza a questo gruppi e ad alcuni ragazzi che non avevano assaggiato questo tipo di palcoscenico. C’è la convinzione di essere bravi ed è fondamentale, da questo punto di vista la finale ci ha dato questa ambizione giusta. Normale che l’Inter deve lottare per risultati e trofei importanti. Se avremo la capacità di arrivare primi bene, altrimenti faremo i complimenti a chi vincerà.”.

Su Zielinski: “Le competizioni dell’anno prossimo saranno di più per l’Inter, stiamo andando alla ricerca di una rosa sempre più competitiva dove non ci sono solo 11 titolari, ma anche co-titolari. Quando si presenta un’opportunità come quella di Zielinski o altri giocatori, è un dovere perseguirla. Se cela faremo a tesserarlo, lo faremo. Ha tutti gli skills per far parte della rosa dell’Inter. L’imitazione di De Laurentiis? L’aspetto bello del calcio è l’ironia che si fa”.

Sul rinnovo di Lautaro: “Ci siamo un attimo fermati perché c’erano tante competizioni vicine, riprenderemo con calma la negoziazione. CI vuole tempo perché è un contratto importante per noi e per lui, ma i rapporti sono splendidi e non vedo preoccupazioni eccessive.