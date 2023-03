Inter, Marotta ha un grande rimpianto: lo avrebbe voluto in nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/03/2023

Inter, Beppe Marotta ha un grande rimpianto per i nerazzurri. In queste ultime due stagioni, la campagna acquisti del club nerazzurro, ha visto delle grandi battute d’arresto. Il primo anno, infatti, la società di viale della Liberazione ha dovuto mettere in sicurezza il club cedendo pezzi pregiati del calibro di Hakimi e Lukaku, investendo solamente una piccolissima parte del ricavato.

La scorsa estate, invece, si suggellato l’addio a zero di Skriniar e si dovrà provvedere a raggiungere il più 60 milioni di euro richiesto dal presidente Steven Zhang. Per questo, per i dirigenti, il margine di manovra è parecchio limitato, tanto da far aumentare i rimpianti, specie per l’amministratore delegato, Beppe Marotta, per un mancato arrivo.

Inter, Beppe Marotta ha un grande rimpianto per quanto riguarda la scorsa campagna acquisti: ecco di chi si tratta

Come detto, l’Inter è alle prese con una crisi economica che sta intaccando a cascata sia gli obiettivi di campo, sia, prima, il calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, l’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha un grosso rimpianto per la campagna acquisti della scorsa stagione.

Si tratta di Paulo Dybala, calciatore con cui ha avuto e continua ad avere un grande rapporto e che avrebbe voluto portare in nerazzurro. La scelta, poi, per vari motivi, è ricaduta su Romelu Lukaku che, però, non ha ripagato l’investimento fatto per lui da parte della società. Insomma, tra i tanti errori di questi anni, questo ne è stato un esempio. Adesso è bene finire l’anno nel migliore dei modi e poi si trarranno le conclusioni anche sulla rosa attuale.