Inter, Marotta ha chiaro l’attacco per la prossima stagione: novità quinta punta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/01/2024

Inter, Marotta ha chiaro l’attacco per la prossima stagione. In casa nerazzurra ci si gode l’ultimo giorno di riposo, prima della full immersion verso la grande partita di questo fine settimana contro la Juventus. La squadra di Inzaghi dovrà curare ogni minimo dettaglio per riuscire a battere il bunker difensivo della squadra di Allegri e dovrà fare molta attenzione a non subire i contropiedi taglienti dei bianconeri.

Tra l’altro, i nerazzurri, non riescono a battere la Juventus da circa un anno e mezzo, ragion per cui si capisce che la partita sarà complicatissima. Intanto, in viale della Liberazione, si lavora alacremente per programmare la rosa per la prossima stagione ed uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento è sicuramente quello offensivo.

Secondo Tuttosport, infatti, l’idea della dirigenza interista sarebbe quella di regalare a Simone Inzaghi finalmente cinque attaccanti. La coppia titolare, ovviamente, resterebbe sempre quella formata da Lautaro e Thuram. Arnautovic rimarrà almeno un’altra stagione, mentre al posto di Sanchez dovrebbe esserci Taremi. Occhio, però, alla quinta punta che nell’idea di Marotta e Ausilio dovrebbe essere il giovane Valentin Carboni, per cui sono state rifiutate offerte importanti a gennaio.