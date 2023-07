Inter, Lukaku non torna indietro, ma c’è una scadenza 

di Diego De Cicco, pubblicato il: 07/07/2023

Inter, Lukaku non cede sulla sua voglia di restare una giocatore nerazzurro.

Il giocatore, dopo aver detto di no a offerte mostruose dall’Arabia Saudita, ha ribadito la sua intenzione di voler giocare solo nell’Inter.

Il club nerazzurro vorrebbe accontentarlo e cerca un accordo con il Chelsea che però al momento pare non voglia andare incontro al giocatore. Il 13 luglio scatterà il ritiro nerazzurro e intanto Lukaku è stato convocato per il ritiro dei Blues che si ritrovaeranono a Cobham il 12 luglio. In teoria per il 12 si dovrebbero sciogliere tutti i nodi.

Inter, Lukaku vuole solo il nerazzurro, ma intanto è convocato per il ritiro del Chelsea. La scadenza al momento è il 12 luglio.

Secondo quanto riporta calciomercato.it il club londinese è pronto a multare il giocatore qualora non si presentasse in ritiro. Al momento Lukaku, in vacanza in Sardegna, si sta allenando sull’isola come dimostrano i suoni post su Instagram. Lui ha dichiarato che per l’Inter è disposto a riudissi anche l’ingaggio. Dai 12 milioni di euro è disposto ad accettarne 8,5.

Stamattina Il Giornale riportava le intenzioni del club di Zhang che vorrebbe il belga in prestito oneroso pari a 5 milioni di euro e un obbligo di riscatto a quota 30 milioni in caso di qualificazione della Champions. Su queste basi le dirigenze sono a lavoro, sperando che l’affare Onana dia una spinta ulteriore al ritorno di Lukaku nelle fila nerazzurre.