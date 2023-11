Inter, l’ex Juventus elogia la mentalità dei nerazzurri. E che parole su Lautaro!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/11/2023

Inter, Barzagli elogia i nerazzurri e Lautaro. Un pareggio che alla fine è andato bene a entrambe le squadre, ma che ha lasciato un po’ di amaro in bocca al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Un gol, quello di Lautaro, da attaccante vero, con l’attacco al primo palo in cui è uno degli interpreti migliori. Di questo ha parlato l’ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, che ha elogiato l’attaccante argentino e i nerazzurri ai microfoni di Dazn.

Sul risultato e sulla squadra nerazzurra: “Il pari credo sia andato bene a tutte e due. Mantengono la posizione di classifica, non lasciano punti agli avversari. Nel secondo tempo nessuno si voleva sbilanciare. Pareggio giustissimo che va bene ad entrambe. E’ cambiata la comunicazione e la mentalità di Inzaghi. Questo punto va bene all’Inter, ma non ci si accontenta. Si pensava a vincere. Questa è la mentalità di una squadra che sta prendendo confidenza”.

Sul gol di Lautaro: “Tutti potevano fare meglio nella Juventus nell’azione del pari, ma diamo merito anche all’Inter. Lautaro si nasconde dietro Gatti e si rimette davanti, è da far vedere nelle scuole calcio. Il difensore preferibilmente non deve farsi passare avanti ma diamo merito all’attaccante. Non aveva nemmeno tanto spazio, l’ha chiusa benissimo. Credo che l’unico rammarico di Allegri in questa partita è aver preso gol dopo pochi minuti dal vantaggio, soprattutto in una situazione che non devono prendere”.