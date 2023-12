Inter-Lecce, Inzaghi sceglie la coppia d’attacco: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/12/2023

Inter-Lecce, ci sono le formazioni ufficiali. Una partita da vincere nella maniera più assoluta, specie dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna che ha sancito l’eliminazione dalla competizione dei nerazzurri. Una vittoria per scacciare la pressione della Juventus che nell’anticipo di oggi è riuscita a battere il Frosinone e a portarsi a -1. Ma contro, ci sarà un avversario complicatissimo come il Lecce di Roberto D’Aversa.

L’allenatore dei pugliesi, tradizionalmente, ha sempre messo in difficoltà i nerazzurri che si presentano a questa partita in completa emergenza, visti anche gli infortuni dell’ultima ora di Lautaro e Dimarco. Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongrancic, Gallo; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Piccoli, Banda.

All. Roberto D’Aversa.