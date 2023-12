Inter Lecce, in due tornano arruolabili

di Redazione, pubblicato il: 22/12/2023

(Inter) Poco più di 24 ore a Inter Lecce, Inzaghi attende con ansia gli esiti degli esami strumentali di oggi al flessore di Lautaro Martinez. Non mancano però anche le buone notizie. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport 24 oggi dovrebbero tornare in gruppo Alexis Sanchez e Stefan De Vrij. I due potrebbero essere convocati già per il match contro i salentini di domani sera ed offrire dunque alternative e rotazioni al tecnico nerazzurro.