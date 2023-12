Inter-Lecce, i convocati di D’Aversa in vista di domani: due gli assenti per i giallorossi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/12/2023

Inter-Lecce, ecco i convocati della squadra di D’Aversa. Dopo la brutta sconfitta in casa contro il Bologna in Coppa Italia che ha sancito l’eliminazione dalla competizione dopo due anni in cui il trofeo è stato portato a casa, i nerazzurri devono portare subito la concentrazione alla prossima partita di campionato contro il Lecce.

La squadra di D’Aversa è una delle rivelazioni del campionato e grazie alla sue vittorie e alle sue prestazioni, viaggia verso il raggiungimento di una salvezza tranquilla. Una partita complicatissima, dunque, per Inzaghi, che dovrà fare le scelte migliori e dovrà preparare al meglio ogni genere di dettaglio e di situazione di gioco per provare a portare a casa i tre punti.

Intanto, proprio la squadra pugliese, ha diramato la propria lista dei convocati, attraverso il sito ufficiale. Lista delle quale non fanno parte Almqvist e Dermaku, infortunati e assenti per la partita di domani alle 18 a San Siro.

Ecco la lista dei convocati di Roberto D’Aversa:

PORTIERI: 21 Brancolini; 30 Falcone; 40 Samooja;