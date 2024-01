Inter-Lazio, Sarri ha pronta la mossa per sorprendere ancora una volta Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/01/2024

Inter-Lazio, Sarri ha pronta la mossa per sorprendere Inzaghi. Venerdì sera sarà tempo di Supercoppa Italiana. La prima semifinale vede in programma la sfida da Inter e Lazio. I nerazzurri, sono i detentori del titolo da ben due stagione e vogliono evitare brutte sorprese come accaduto in Coppa Italia contro il Bologna. Ma contro, c’è una Lazio che sembra aver riacquisito vigore nelle ultime giornate e sembra essere tornata a poter dire la sua anche in campionato per la zona Champions League.

Pertanto, Inzaghi e i suoi uomini dovranno giocare la partita perfetta se vorranno accedere alla finale per cullare il sogno di portare a casa un altro trofeo. Intanto, la squadra biancoceleste, si ritroverà spuntata in vista della partita. Sarri, infatti, dovrà rinunciare ad entrambi i suoi centravanti Immobile e Castellanos. I due giocatore non saranno presenti ed è per questo che il tecnico toscano dovrà necessariamente inventarsi qualcosa.

E la mossa per sorprendere Inzaghi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è subito pronta. Infatti Sarri, dal momento che l’Inter è una squadra che ha molta struttura fisica, ha intenzione di impiegare un giocare brevilineo e rapido come Felipe Anderson nel ruolo di falso nove. Una mossa che potrebbe far male alla difesa interista che dovrà prestare la massima attenzione ad un giocatore che spesso ha fatto malissimo con le sue incursioni.