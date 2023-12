Inter, Lautaro rivela: un anno di sofferenza in silenzio

di Redazione, pubblicato il: 09/12/2023

(Inter) Lautaro Martinez ha palato all’emittente argentina Star+ rivelando i problemi ad una caviglia che si trascina da un anno.

“I primi mesi di campionato li ho giocati con dei problemi alla caviglia ma non potevo fermarmi, anche Lukaku e Correa erano out. Ho giocato prendendo pastiglie e facendo infiltrazioni, ho preso medicine per poter giocare fino alla finale di Champions e la fine dei Mondiali. Non mi volevo perdere la finale dei Mondiali per nessun motivo al mondo, poi ho continuato allo stesso modo con l’Inter.”