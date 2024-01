Inter, Lautaro non fa battute, Lautaro ascolta Crespo

di Redazione, pubblicato il: 29/01/2024

(Inter Lautaro) Il primo palo dà da mangiare agli attaccanti diceva Hernan Crespo. Se c’è uno che ha fatto tesoro delle parole di Valdanito è proprio Lautaro Martinez. Ieri sera a Firenze l’ultima perla della sua collezione di gol realizzati in questa manniera, rubando tempo e spazio ai difensori avversari.

Il capitano nerazzurro dopo la partita non si è lasciato andare a commenti ironici. Nel suo post un riferimento chiaro alle parole di Allegri c’è ma in tono sferzante: “Proseguiamo per la nostra strada senza guardare e parlare di nessuno. Continuiamo così, inisieme per i nostri obbiettivi. Grandi ragazzi, forza Inter.”