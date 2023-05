Inter, Lautaro non andrà in nazionale dopo la Champions: il motivo dietro la scelta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/05/2023

Inter, Lautaro non andrà in nazionale dopo la Champions. Qualche minuto fa, il ct della nazionale argentina, Scaloni, ha diramato le convocazioni per la tournèe asiatica che vedrà impegnata l’albiceleste contro l’Australia il 15 giugno e contro l’Indonesia il 19 giugno.

Tra i convocati, però, mancano i due interisti Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Mentre del Tucu si sa già l’entità dell’infortunio che lo ha costretto a terminare anzitempo la stagione, novità arrivano per quanto riguarda il Toro. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Gaston Edul, molto vicino alla nazionale argentina, Lautaro, dopo la finale di Champions, si sottoporrà ad un trattamento alla caviglia per poter essere al meglio della condizione in vista della prossima stagione.

Dunque, il Toro è alle prese con un piccolo fastidio alla caviglia. I tifosi ed il club nerazzurro si augurano che tutto possa procedere per il meglio in vista del grande sogno di Istanbul.