Inter, la storia di Inzaghi spinge agli scongiuri per il campionato

di Redazione, pubblicato il: 11/01/2024

(Inter) La Gazzetta dello Sport analizza le prospettive del girone di ritorno dell’Inter. Lo fa fotografando le differenze tra andata e ritorno delle squadre di Inzaghi. dall’analisi emerge un dato che non può lasciare tranquilli i tifosi nerazzurri.

“In carriera il tecnico di Piacenza non ha mai collezionato più punti nella seconda metà di campionato rispetto alla prima…Nelle sue due stagioni all’Inter Simone ha frenato nel girone di ritorno dopo essere andato più forte in quello d’andata: nel 2021-22 sembrava essere lanciato alla conquista del tricolore grazie ai 46 punti portati a casa alla diciannovesima giornata, ma poi ne ha conquistati “solo” 38 nella seconda metà del torneo ed è finito alle spalle dei “cugini” del Milan. La scorsa stagione il rendimento tra l’andata e il ritorno è stato più o meno lo stesso: 37 punti contro 35, ma anche in questo caso, a dispetto delle 7 vittorie ottenute negli ultimi 8 turni, la sua Inter è andata più forte nella prima metà del campionato.”

Steso andamento in tutte le stagioni alla Lazio, seconda parte dell’anno sempre meno brillante della prima con l’unica eccezione del campionato 2020-21 in cui i biancoazzurri conquistarono 34 punti sia nel girone d’andata che in quello di ritorno

“Se l’Inter riuscisse a fare lo stesso, Inzaghi sarebbe più che contento. Pur non abbattendo il suo tabù…”