Inter, la questione sponsor è a una svolta. Quattro le opzioni sul tavolo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/12/2022

Inter, il caos generato dal main sponsor sembra stia per essere risolto.

Non è un mistero che Digitalbits, main sponsor di maglia dell’Inter per la stagione in corso, sia inadempiente. La società di criptovalute non ha saldato i pagamenti di luglio e e ottobre. L’Inter ha proceduto per step togliendo il logo da sito, dalla maglia di primavera e Inter Women, dai tabelloni, ma nulla è cambiato ed ora si appresta ad andare avanti.

Non essendoci novità all’orizzonte da parte di Digitalbits, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono quattro le possibilità che ha la società nerazzurra. Inter, da Digitalbits non ci sono novità. L’Inter valuta tre opzioni, ma è complicato che otterrà degli introiti già da questa stagione.

La prima opzione prevederebbe la possibilità di rimpiazzare lo sponsor con un altro che sia disposto a subentrare in toto a Digitalbits. Il contratto con il colosso delle criptovalute, era di 80 milioni di euro dal 2022 al 2025 più bonus. Questa prima opzione ovviamente sarebbe la più gradita dal club, ma è anche la più complicata.

La seconda sarebbe quella di togliere il logo Digitalbits dalle maglie e lasciare uno spazio vuoto. Una soluzione che potrebbe piacere ai tifosi più romantici, ma che di fatto non porterebbe comunque entrate in cassa. La terza opzione è quella di rimpiazzare lo sponsor inadempiente con il logo per pubblicizzare campagne o associazioni. Un precedente è quello del Barcellona che nel 2006 si presentò con il logo dell’Unicef sulle maglie. Se anche in questo caso non ci sarebbero delle entrate immediate, sicuramente ci sarebbe un eco importante che farebbe aumentare l’appeal del brand Inter. La quarta opzione è invece quella di andare avanti con lo sponsor attuale fino al termine della stagione nella speranza di ottenere la fetta di soldi pattuiti per il 2022-23 ovvero 24 milioni di euro. Questa sembra una soluzione comunque complicata, in quanto la società di Zhang ad oggi non ha incassato nemmeno un euro.