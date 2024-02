di Redazione, pubblicato il: 29/02/2024

(Inter) “Simone Inzaghi è l’unico responsabile. L’unico colpevole per aver ammazzato il campionato già a fine febbraio.” Così esordisce l’ultimo editoriale di TMW dopo la schiacciante vittoria di ieri sull’Atalanta.

Non c’è dubbio che il tecnico nerazzurro sia l’artefice principale della stagione entusiasmante dei nerazzurri. Il più 12 sulla Juventus dice che la strada verso la seconda stella è in discesa e che da adesso si può pensare di gestire le forze anche in funzione della Champions. il ritorno a Madrid è dietro l’angolo, uscire indenni dal Wanda Metropolitano vorrebbe dire quarti di finale nelle vesti non più di under dog come la scorsa stagione ma di protagonista assoluto della fase finale.

Ovviamente la stampa non perde l’occasione per seminare zizzania. Le voci di interessamento di alcuni club della Premier League su Inzaghi arrivano puntuali quasi a tentare di accendere una scintilla nel gruppo nerazzurro, mai così coeso e consapevole delle proprie forze. Nonostante ciò staff tecnico e dirigenza continuano a professare grande sicurezza. Inzaghi chiede concentrazione anche di notte, Marotta e c. sono al lavoro per preparare una squadra che, anche nella prossima stagione, possa competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.