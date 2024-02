Inter-Juventus, nessun dubbio di formazione per Inzaghi: la probabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/02/2024

Inter-Juventus, la probabile formazione nerazzurra. Manca davvero poco alla partitissima di Serie A tra la squadra bianconera e quella nerazzurra. Una partita importante in ottica scudetto, dal momento che le due squadre sono appaiate in classifica e staccate da un solo punto. La squadra di Allegri sarà molto arrabbiata dopo il pari contro l’Empoli, per questo servirà la migliore Inter possibile.

Per questo, Inzaghi, sembra aver già scelto gli uomini che inizieranno la partita. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, il tecnico nerazzurro dovrebbe optare per Sommer in porta. Il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Pavard, Acerbi e Bastoni. In mezzo, Darmian è in vantaggio su Dumfries, mentre torneranno Barella e Calhanoglu dopo il turno di squalifica. A completare il reparto Mkhitaryan e Dimarco che riprenderà il suo posto dopo il turno di riposo.

In avanti, la coppia dovrebbe essere la solita con Lautaro Martinez e Thuram che dovranno scardinare il muro bianconero, con Sanchez e Arnautovic inizialmente in panchina.