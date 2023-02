Inter, Inzaghi rilancia un big. La fascia da capitano su un braccio nuovo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/02/2023

Inter-Udinese di sabato sera sarà una partita fondamentale per i nerazzurri. Dopo il deludente pareggio rimediato contro la Sampdoria a Genova e a pochi giorni dall’andata di Champions League contro il Porto, l’Inter deve dimostrare di esserci.

Simone Inzaghi. Dopo il derby sembrava un’Inter finalmente rilanciata in campionato, dopo i passi falsi contro Monza e Empoli, ma non è riuscita di nuovo dare continuità alla vittoria rossonera. La squadra è sembrata molto molle con un’assenza di cinismo imbarazzante, considerando gli addirittura 25 tiri che non hanno prodotto nemmeno un gol.

Inzaghi ovviamente è finito sotto la lente di ingrandimento e per la prima volta anche i tifosi hanno fatto sentire il loro malcontento legato principalmente all’immobilismo tattico del mister ex Lazio ( Inter-Udinese, Inzaghi è chiamato a cambiare marcia. Dentro dal primo Brozovic che diventa il capitano dei nerazzurri. È stata una settimana molto complicata quella post Marassi in primis perDopo il derby sembrava un’Inter finalmente rilanciata in campionato, dopo i passi falsi contro Monza e Empoli, ma non è riuscita di nuovo dare continuità alla vittoria rossonera. La squadra è sembrata molto molle con un’assenza di cinismo imbarazzante, considerando gli addirittura 25 tiri che non hanno prodotto nemmeno un gol.ovviamente è finito sotto la lente di ingrandimento e per la prima volta anche i tifosi hanno fatto sentire il loro malcontento legato principalmente all’immobilismo tattico del mister ex Lazio ( qui le dichiarazioni della Curva Nord ).

Il mister è chiamato a fare sicuramente qualcosa di diverso rispetto alle ultime uscite e secondo SportMediaset potrebbe ripartire da Marcelo Brozovic. Il croato che è stato fuori in molte partite del girone di andata è tornato nelle rotazioni del centrocampo e c’era chi se lo aspettava titolare già lunedì scorso. Sabato può essere giunto il suo momento anche considerando l’imminente ripresa della Champions. Per lui ci sarà un motivo in più per tornare ad essere il metronomo e la mente del gioco nerazzurro. Dopo l’annuncio dell’addio a fine stagione di Skriniar e con Handanovic ormai secondo portiere, sarà lui il capitano nerazzurro. Una fascia che vuol dire molto anche perché lui, a differenza di altri, ha sposato la causa interista rinnovando il suo contratto un anno fa. Attaccamento che sarebbe stato anche alla base del rifiuto nerazzurro alla possibilità di uno scambio tra il croato e Kessie del Barcellona.

Inzaghi e l’Inter ripartiranno dunque da Brozovic, anche se dovrà essere tutta la squadra a dover cambiare il ritmo.