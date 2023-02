Inter, quale futuro per Lukaku? Biasin dà un’indicazione importante sul belga

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/02/2023

Inter, il futuro di Romelu Lukaku è ancora incerto. L’acquisto di punta della tormentata estate di mercato nerazzurra è stato sicuramente quello di Lukaku. L’attaccante belga, che solo l’estate prima aveva deciso di lasciare la squadra nerazzurra, andando al Chelsea, non ha avuto una stagione semplice in Inghilterra. Tanti infortuni, ma soprattutto tante prestazioni incolore rispetto a quelle viste solo la stagione precedente all’Inter.

Questa estate, dopo varie peripezie personali e vari scontri con lo stesso Chelsea, Lukaku è riuscito a tornare a Milano in prestito oneroso a 8 milioni. Una cifra importante per un prestito secco che, però, non è stata ripagata sul campo in questa stagione. Troppi infortuni e troppi pochi gol quelli messi a segno da Big Rom, su cui si rincorrono le voci di un futuro incerto a Milano. Proprio per questo, Fabrizio Biasin, parla della sua situazione.

Inter, il futuro di Lukaku rimane parecchio incerto per la prossima stagione: Biasin dice tutto sulla situazione

Dunque, come anticipato, ci sono dei ragionamenti in corso in merito al futuro di Romelu Lukaku a Milano. L’attaccante belga, quest’anno, non è riuscito a dare il contributo che si voleva da lui ed è per questo che, in questa seconda metà di stagione, si stanno facendo tutte le riflessioni del caso.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, molto dentro alle cose di casa nerazzurra, attraverso i suoi profili social, ad oggi la situazione su Lukaku è chiara. Ecco quanto riportato da Biasin: “Il futuro di Lukaku all’Inter è un rebus: – Se fa gol, resta. – Se non fa gol, non resta. La soluzione del rebus”.