Inter, Inzaghi darà più spazio ai nuovi arrivi: ecco i prossimi due a scendere in campo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/09/2023

Inter, Inzaghi darà più spazio ai nuovi arrivati. In casa nerazzurra è tempo di grande euforia dopo il derby contro il Milan vinto per 5-1. La squadra di Inzaghi ha l’entusiasmo alle stelle, ma deve subito ritrovare la concentrazione e la fame giusto per prepararsi al meglio all’esordio in Champions League di mercoledì nella complicatissima sfida contro la Real Sociedad.

In queste ore sono tante le ipotesi di formazione che si fanno. Soprattutto, si cercherà di capire se, proprio in Champions League, ci sarà maggiore spazio per alcuni nuovi arrivati. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, solamente Sommer e Thuram hanno sempre giocato dal primo minuto, mentre per il resto c’è stato qualche spezzone di partita o, addirittura, ancora zero minuti giocati.

Proprio in quest’ultimo caso, l’intenzione è quella di concedere maggiore minutaggio a Pavard e Klaassen, gli ultimi due arrivati dalla campagna acquisti. Probabilmente non già da mercoledì, ma sicuramente contro l’Empoli, si potranno avere i primi minuti per questi due giocatori. Storicamente, Inzaghi, alla terza giornata, fa sempre ruotare un po’ la rosa. Adesso, con tanti impegni in fila, servirà l’aiuto di tutti per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio anno dalla società nerazzurra.