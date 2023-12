Inter, intervento perfettamente riuscito per Cuadrado: il comunicato ufficiale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/12/2023

Inter, intervento perfettamente riuscito per Cuadrado. Nella serata di oggi, Simone Inzaghi e i suoi giocatori, se la dovranno vedere contro il Bologna del grande ex, Thiago Motta nell’esordio in Coppa Italia. Una partita particolarmente insidiosa e complicatissima, dal momento che i rossoblù, nelle ultime stagioni, si sono rivelati essere una vera e propria bestia nera per la squadra nerazzurra visti i risultati ottenuti, spesso decisivi.

Per questo, Inzaghi, dovrà ponderare le scelte migliori per la sua squadre per poter passare il turno, e curare nel minimo dettaglio ogni situazione di gioco. Il tecnico nerazzurro, dovrà rinunciare a quattro pedine molto importanti. Si tratta di Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Alexis Sanchez e Juan Cuadrado.

E una novità importante arriva proprio per quanto riguarda dall’esterno colombiano. Infatti, il club nerazzurro, attraverso un comunicato ufficiale diramato all’interno del proprio sito, ha comunicato che il giocatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico e che tutto è andato per il meglio. Adesso, dopo una fase di riposo, serviranno delle settimane di riabilitazione. Il tempo di recupero stimato e di circa quattro mesi.

Ecco quanto comunicato dalla società nerazzurra: “L’intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, è perfettamente riuscito. Per l’esterno nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane”.