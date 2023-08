Inter, interesse per Bento: che parole del portiere brasiliano! A breve si muoverà qualcosa?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/08/2023

Inter, c’è l’interesse per il portiere brasiliano Bento. In questi giorni, in casa nerazzurra, il calciomercato la sta facendo da padrona. Infatti, sono imminenti gli arrivi di Yann Sommer dal Bayern Monaco e di Lazar Samardzic dall’Udinese. Soprattutto il ruolo del portiere era una falla da coprire al più presto viste le partenze di Onana al Manchester United e di Handanovic per fine contratto.

Pertanto, oltre a quello di Sommer, servirà l’innesto di un altro portiere che magari possa crescere alle spalle dello svizzero per poi prenderne l’eredità tra i pali. Trubin era stato individuato come elemento giovane, ma le richieste per lui sono parecchio elevate nonostante la scadenza di contratto. Stankovic, pur avendo ben figurato, dovrà andare a giocare in prestito. Ecco che la dirigenza vorrebbe fiondarsi sul portiere brasiliano classe 1999 dell’Athletico Paranaense, Bento.

Proprio Bento è stato intercettato per parlare del proprio futuro. E non ha negato contatti con la società nerazzurra esprimendo tutta la sua volontà di fare il salto per potersi affermare anche nel calcio europeo.

Ecco le parole di Bento alla radio Transamerika: “Prima di tutto sono concentrato sulla prossima partita di Copa Libertadores. È la cosa più importante per noi in questa stagione e dobbiamo ribaltare il risultato. È arrivata (la proposta, ndr) dell’Inter, ho già parlato con la dirigenza e il mio sogno è nelle mani del presidente”.