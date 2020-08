Inter-Getafe, la probabile dei nerazzurri: novità per Conte

Domani serà l'Inter scenderà in campo in terra tedesca per affrontare il Getafe, nella gara valida per gli ottavi di finale dell'Europa League. Il giudizio finale sulla stagione nerazzurra passerà per forza di cose dal cammino nella seconda competizione continentale, ragion per cui è lecito aspettarsi un'Inter che darà tutto per passare il turno.

Secondo Sky Sport, Antonio Conte avrebbe in mente qualche cambio di formazione rispetto all'undici che sabato sera ha battutto l'Atalanta per 2-0. In difesa confermato il trio formato da Godin, De Vrij e Bastoni, con Skriniar dunque che si accomoderà nuovamente in panchina. Sugli esterni Candreva dovrebbe prendere il posto di D'Ambrosio, mentre sulla corsia di sinistra dovrebbe essere confermato Ashley Young.

Novità in mezzo: nè Borja Valero nè Eriksen dovrebbero partire titolari. Conte non sembra intenzionato a riproporre il modulo con il trequartista, almeno dall'inizio. Mediana a tre dunque formata da Barella, Brozovic e Gagliardini. In attacco invece dovrebbe toccare alla coppia titolare, Lukaku-Lautaro.