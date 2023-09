Inter-Fiorentina, i toscani hanno le idee chiare: la scelta di Italiano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 03/09/2023

Inter-Fiorentina si avvicina. L’Inter ha iniziato la sua stagione calcistica in modo eccezionale, guadagnando sei punti nelle prime due partite contro il Monza e il Cagliari, con risultati di 2-0 e 0-2 rispettivamente. Questi successi sono stati accompagnati da prestazioni di squadra straordinarie, confermando il buon momento mostrato alla fine della stagione precedente.

I dirigenti dell’Inter hanno lavorato instancabilmente durante la sessione estiva di calciomercato per rafforzare la squadra, cercando di evitare i problemi di rendimento altalenante della stagione precedente. La rosa della squadra è stata profondamente rivoluzionata in vari reparti, con gli ultimi innesti che sono stati effettuati nelle ore finali del calciomercato.

Inter-Fiorentina, le ultimissime su Italiano e Inzaghi

Oggi, l’Inter affronterà la Fiorentina a San Siro alle 18:30, un incontro che sarà un test significativo per il tecnico Simone Inzaghi e i suoi giocatori, considerando la qualità dell’avversario. La Fiorentina, da parte sua, arriva da una vittoria e un pareggio in campionato, ma ha anche dovuto affrontare i preliminari di Conference League, dove ha ottenuto l’accesso alla fase a gironi eliminando il Rapid Vienna.

Per la Fiorentina, questo inizio di stagione è stato estremamente impegnativo, ma il tecnico Vincenzo Italiano ha scelto di non apportare molti cambi alla formazione titolare, nonostante la stanchezza accumulata. La squadra toscana scenderà in campo con gli stessi giocatori che finora hanno guidato il percorso della squadra. La sfida di oggi sarà un banco di prova impegnativo, dato che l’Inter ha vinto le prime due partite senza subire gol, e il talento argentino Lautaro Martinez sembra essere inarrestabile, avendo segnato nelle prime due gare e dimostrando di essere in gran forma. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa importante sfida tra due squadre di calcio italiane di alto livello.