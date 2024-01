Inter, dalla Supercoppa un pericolo in più

di Redazione, pubblicato il: 11/01/2024

(Inter) La settimana prossima l’Inter sarà in Arabia a giocarsi la Supercoppa. Il format a 4 squadre non sarà l’unica novità di questa edizione, diversamente dagli scorsi anni le eventuali ammonizioni del mini torneo avranno effetto sul campionato. In questo momento i nerazzurri hanno Barella e Calhanoglu in diffida con la trasferta di Monza in questo fine settimana e quella di Firenze del 28 gennaio, una settimana prima del big match con la Juventus. Quindi gli eventuali cartellini gialli rimediati n occasione della partita di Supercoppa con la Lazio e/o dell’eventuale finale eliminerebbero i due centrocampisti dalla gara del Franchi.