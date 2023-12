Inter, dalla Champions una serata ricca di novità

di Redazione, pubblicato il: 13/12/2023

(Inter) Il pareggio con la Real Sociedad lascia i nerazzurri al secondo posto del girone di Champions. Il sorteggio di lunedì prossimo sarà terribile viste le squadre che con tutta probabilità formeranno l’elenco delle prime dei rispettivi gironi.

L’ultima gara di questa prima fase europea propone due dati interessanti. Per la prima volta dal 2005 l’Inter conclude il suo girone da imbattuta.

In secondo luogo per la prima volta in stagione i ragazzi di Inzaghi non sono riusciti a trovare la via del gol. Anche nella trasferta di San Sebastian o nella sconfitta interna con il Sassuolo l’Inter aveva sempre segnato almeno un gol. Merito degli spagnoli essere riusciti a limitare la produzione offensiva dei nerazzurri con un’ottima prova fatta di aggressione continua e possesso palla lucido e sempre votato ad offendere.