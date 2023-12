Inter, Cuadrado sotto i ferri, Marotta tenta il blitz di mercato

di Mario Spolverini, pubblicato il: 19/12/2023

(Inter) A San Siro arriva il Bologna per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Inzaghi, già alle prese con le assenze di Dumfries e Pavard, dovrà fare a meno anche di Cuadrado e non solo per i prossimi giorni. Il colombiano infatti oggi sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema al tendine d’Achille. L’operazione sarà fatta in Finlandia, a Turku, dal prof. Leimpainen.

La convalescenza sarà lunga, almeno tre mesi. Per questo lo staff di mercato nerazzurro ha iniziato a sondare il mercato per trovare alternative possibili a condizioni economiche accessibili.

La più concreta porta a Bruges dove Buchanan sembra in rotta con il club tanto da restare in panchina nelle ultime due gare di campionato e Conference League. Il canadese andrà a scadenza di contratto nel 2025 ma questo impedirebbe di realizzare un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente realizzabili.