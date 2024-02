Inter, contatto Zhang-Sala per San Siro: c’è la novità importante sullo stadio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/02/2024

Inter, contatto Zhang-Sala per San Siro. Novità importante per quanto riguarda lo stadio San Siro e la sua fruibilità. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di Libero molto vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, nella giornata di oggi ci sarebbe stato un importante contatto tra il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ed il sindaco della città di Milano, Beppe Sala. Un contatto importante per capire effettivamente, la situazione in merito al nuovo stadio.

Infatti, il presidente interista, non avrebbe chiuso all’ipotesi San Siro, ma avrebbe chiesto al primo cittadino del capoluogo lombardo delle garanzie per quanto riguarda la ristrutturazione dell’impianto, in particolare per quanto riguarda la capacità durante il periodo dei lavori. Insomma, una novità importante rispetto a quanto si diceva fino a qualche giorno fa. Di sicuro, la partita attorno a San Siro non si è affatto chiusa.