Inter, come sta Acerbi? Il club nerazzurro comunica le condizioni del difensore

Inter, le condizioni di Francesco Acerbi. La vittoria ottenuta in casa della Roma ha consolidato il primo posto in classifica per la squadra nerazzurra. Gli uomini di Inzaghi sono riusciti ad ottenere una grande vittoria di gioco e di prepotenza mentale e fisica. Una squadra unita verso la ricerca del grande obiettivo: la vittoria dello scudetto.

Però, non solo buone notizie. Infatti, la sfida dell’Olimpico ha portato con sè anche aspetti negativi inerenti all’infermeria. Il riferimento è, ovviamente, riferito alle condizioni di Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo a causa di un indurimento al polpaccio. Proprio oggi è arrivata la notizia in merito alle sue condizioni fisiche.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.