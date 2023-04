Inter, col Benfica un big verso il forfait. Occhio alla difesa!

di Diego De Cicco, pubblicato il: 17/04/2023

Inter, il clima che precede il match contro il Benfica non è sicuramente die migliori.

Ancora non sono smaltite le scorie della sconfitta di sabato in campionato contro il Monza, ma domani sarà già vigilia di Champions League. Vigilia di una partita fondamentale per la stagione in corso, ma anche per quella futura dell’Inter. L’Inter con il due a zero dell’andata parte da favorita per la qualificazione che riporterebbe il club nerazzurro tra le prime quattro d’Europa dai tempi del Triplete.

Inter, contro il Benfica Inzaghi farà ancora a meno di Skriniar. Dietro il trio Darmian, Acerbi, Bastoni. Recupererà De Vrij.