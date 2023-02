Inter, che delusione

di Raffaele Garinella, pubblicato il: 13/02/2023

Con il Napoli ormai lontano e praticamente scudettato, gli interessi del campionato sono proiettati sulla corsa alla qualificazione in Champions League. L’Inter doveva vincere per mantenere una distanza di sicurezza da Milan, Roma, Lazio e Atalanta. Non lo ha fatto ed ha gettato l’ennesima occasione alle ortiche.

TOP

Non c’è nessuno. Contro una modestissima Sampdoria, per di più in formazione rimaneggiata – senza difesa titolare – l’Inter non riesce a vincere.

FLOP

Gosens: un pesce fuor d’acqua. Fa rimpiangere Dimarco, che lo rimpiazza ad inizio ripresa. Mai un cross pericoloso, mai un taglio, mai un inserimento. Voto: 5

Lukaku: vero, se non gioca non recupera la condizione, ma attualmente non può fare il titolare. Lento, compassato, sponde poco precise, non punta quasi mai l’uomo. Quando lo fa, non lo salta. Voto: 5.5

Dumfries: non un’accelerazione degna di nota. Fa rimpiangere Darmian. Voto: 5



L’ARBITRO

Maresca: c’era rigore su Darmian. Un errore pesante che, di fatto, condiziona la partita. Voto: 5