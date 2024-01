Inter, Carboni illumina a Monza: quale destino per l’argentino?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/01/2024

Inter, Valentin Carboni illumina al Monza. Mentre la squadra nerazzurra si gode la vittoria all’ultimo respiro contro il Verona, il prossimo avversario degli uomini di Inzaghi, il Monza di Raffaele Palladino, cerca di fare nuovamente uno scherzetto nel proprio stadio alla formazione nerazzurra. L’anno scorso, infatti, la squadra brianzola è riuscita ad imporsi grazie alla rete decisiva dell’ex canterano Luca Caldirola.

Dunque, non sarà una sfida semplice, specie visto il calo di forma di Lautaro e compagni in queste ultime settimane. Intanto, proprio con la maglia del Monza, c’è un giocatore che si sta mettendo fortemente il luce. Si tratta di Valentin Carboni. L’attaccante argentino, in prestito proprio dall’Inter, sta scalando le gerarchie della squadra di Palladino, e nell’ultimo turno è stato autore di un gol e un assist, oltre ad aver propiziato l’autogol di Soulè.

Fino ad ora, l’attaccante, ha totalizzato due gol e due assist e sta guadagnando sempre maggiore spazio. Intanto, il quotidiano Tuttosport, si chiede quale sarà il futuro del gioiellino. Sono arrivate proposte in viale della Liberazione, da parte di Valencia e Betis Siviglia. Ma Marotta e Ausilio hanno deciso di fare muro e di puntare su di lui. Dalla prossima stagione? Chissà. Sicuramente Carboni ci spera, ma prima viene il Monza e una salvezza tranquilla. Per il futuro, poi, ci sarà tempo. Domenica, sicuramente, Inter e Carboni saranno avversari.