Inter-Bologna, quanti cambi per Inzaghi: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/12/2023

Inter-Bologna, ci sono le formazioni ufficiali. Partita importantissima quella che, questa sera, andrà in scena a San Siro. La squadra nerazzurra affronterà una formazione come quella di Thiago Motta, che nella sua recente storia è stata una vera e propria bestia nera per Inzaghi e i suoi, divenendo decisiva anche nell’assegnazione di uno scudetto, due stagioni fa.

Per questo, per Lautaro e compagni, servirà la massima attenzione in campo e la massima cura ad ogni dettaglio e situazione di gioco. Intanto, per la partita di questa sera, il tecnico interista ha scelto di impiegare parecchie seconde linee, mentre in difesa deve fare di necessità, virtù, vista l’emergenza infortuni che ha colpito l’Inter nelle ultime settimane.

Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Corazza, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Urbanski, Fabbian, Saelemaekers; van Hoijdoonk.

All. Thiago Motta.