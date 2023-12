Inter-Bologna, la probabile: chi con Arnautovic? Chance per due nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/12/2023

Inter-Bologna, la probabile formazione dei nerazzurri. Domani sera, a San Siro, andrà in scena l’esordio in Coppa Italia per gli uomini di Inzaghi contro il Bologna del grande ex Thiago Motta. Una squadra, quella emiliana, che nelle ultime stagioni, ha rappresentato una vera e propria bestia nera visti gli ultimi risultati ottenuti contro i nerazzurri. Per questo servirà la scelta dei migliori uomini e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco.

Inzaghi, dunque, dovrà preparare al meglio ogni aspetto. Secondo la redazione di Sky Sport, il tecnico interista, ha intenzione di fare qualche cambio di formazione in vista anche della partita di campionato contro il Lecce. In porta dovrebbe esserci il primo cambio, con Audero che dovrebbe prendere il posto di Sommer. In difesa, le scelte sono obbligate, con la conferma di Bisseck, Acerbi e Bastoni, con Pavard pronto a subentrare per qualche minuto dopo l’infortunio.

In mezzo, chance per due giocatori, come Frattesi e Asllani, con gli altri tre a completare il reparto che dovrebbero essere Darmian, Barella e Carlos Augusto. In avanti, ci sarà sicuramente l’ex Arnautovic, ma, vista l’assenza di Sanchez, fermo per infortunio, potrebbe esserci la presenza di uno tra Lautaro e Thuram, con il francese in lieve vantaggio sul Toro.