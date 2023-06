di Mario Spolverini, pubblicato il: 30/06/2023

(Inter) Sembrava tutto finito, finalmente. Invece sta saltando tutto. L’Inter ha bloccato il trasferimento di Brozovic all’Al Nassr non concedendo al croato l’autorizzazione ad effettuare le visite. La società araba si è infatti presentata alla firma dei documenti riducendo sensibilmente l’offerta, dai 23 pattuiti ai 15 circa bonus compresi. In più pare che Brozovic abbia chiesto la buonuscita “forse perché non proprio tutte le sue richieste erano state esaudite” ipotizza la Gazzetta dello Sport.

Tutto bloccato, lo stallo è totale, si attendono le prossime puntate.