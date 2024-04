Inter, Bastoni e Dimarco cambiano le carte in tavola

di Redazione, pubblicato il: 04/04/2024

(Inter) Se Lautaro e Thuram tirano il fiato nessun problema, ci pensano altri a costruire e realizzare. E’ quanto sta succedendo ai ragazzi di Inzaghi da qualche settimana a questa parte con Bastoni e Dimarco nelle vesti di assist man e goleador.

Andrea Paventi su Sky Sport ha parlato della nuova dimensione dei due.

“Oltre a essere titolari nell’Inter, i due sono titolari anche in Nazionale. Bastoni fornisce assist e cresce come giocatore .Per quanto riguarda Dimarco, è un esterno che non dà punti di riferimento a nessuno. Lui segna gol importanti che difficilmente vengono attribuiti a un esterno di sinistra. C’è da dire anche che la crescita di Bastoni permette allo stesso Dimarco di poter giocare con più libertà.”