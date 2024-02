Inter Atalanta match point? La novità di Inzaghi dice di si

di Redazione, pubblicato il: 28/02/2024

(Inter) Il recupero di Inter Atalanta può dare la sterzata definitiva al campionato. Tancredi Palmeri ai microfoni di Sportitalia spiega che anche il comportamento di Simone Inzaghi fa pensare a questo.

“Domani c’è veramente il primo match point. C’è questa sensazione di partita importantissima, lo dimostra il fatto che stanotte, da questo pomeriggio, l’Inter è rimasta in ritiro.

Abbiamo imparato in questi tempi che Simone Inzaghi spesso ha tolto questa tradizione del ritiro prepartita, spesso e volentieri ha rimandato i giocatori a casa, quasi sempre nelle vigilie di Champions League perché viaggiano sempre e li vuole far rimanere con le famiglie. Però, per far sì che lo 0-4 di Lecce non faccia calare la concentrazione, manda tutti in ritiro.”