Inter-Atalanta, due giocatori in dubbio per Gasperini. Il tecnico potrebbe non rischiarli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/02/2024

Inter-Atalanta, due giocatori in dubbio per Gasperini. Mercoledì si tornerà nuovamente in campo per il recupero della partita tra la squadra di Inzaghi e quella di Gasperini. Partita che, lo si ricorda, venne rinviata a causa della Supercoppa Italiana. Una partita sicuramente complessa per Lautaro e compagni, soprattutto perchè davanti ci sarà una squadra come quella bergamasca che è tra le più in forma del campionato.

Oltre a ciò, ai nerazzurri mancano due pedine fondamentali come Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu che non scenderanno in campo. Servirà la scelta dei migliori uomini per provare a portare a casa i tre punti e consolidare ulteriormente il primato in classifica, oltre alla massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco. Intanto, se Inzaghi non se la passa bene a causa degli infortuni sopra citati – oltre a quello di Acerbi -, anche Gasperini non sorride.

Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, dalla partita di ieri sera due giocatori sono usciti infortunati e sono a rischio per la partita di San Siro. Si tratta del giovane Giorgio Scalvini, alle prese con una contusione dopo un contrasto di gioco, e di Sead Kolasinac, che ha subito una lacerazione dello zigomo. I due, specie il primo, potrebbero non essere rischiati in vista dei successivi impegni della squadra bergamasca anche in Europa League.