Inter, anche Zhang ad Appiano. La linea sul futuro è chiara

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/03/2023

Inter, il dopo Bologna ha portato strascichi pesanti, ma anche conferme.

La prima è quella che la società resta compatta accanto alla squadra e al suo allenatore. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, oggi anche il presidente Steven Zhang è arrivato al centro sportivo Angelo Moratti.

Il presidente ha assistito da bordo campo all’allenamento. Domenica l’Inter giocherà contro il Lecce in casa in un match che a questo punto sarà fondamentale vincere non solo per la classifica.

Inter, tutti attorno la squadra. Dopo Marotta, Ausilio e Zanetti anche il presidente ad Appiano. Con la compattezza se ne viene fuori.