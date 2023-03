Inter-Lecce, due cambi rispetto a Bologna: la probabile nerazzurra (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 03/03/2023

Inter-Lecce, nerazzurri al lavoro per preparare la prossima partita di campionato in programma domenica alle ore 18:00 al San Siro. Simone Inzaghi sembrerebbe intenzionato a cambiare soltanto due elementi rispetto all’undici sceso in campo domenica scorsa a Bologna.

A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che sia Skriniar che Dimarco non sarebbero ancora al meglio della condizione e che quindi, salvo colpi di scena, non saranno a disposizione. Resta indisponibile anche Correa.

Inter-Lecce, Acerbi e Barella titolari: la LuLa in attacco

La prima novità rispetto a Bologna sarà la titolarità di Acerbi al centro della difesa al posto di De Vrij. Ai suoi lati Darmian e Bastoni con Onana tra i pali. Sulle fasce Dumfries e Gosens.

L’altro cambio sarà a centrocampo con Barella al posto di Mkhitaryan; in mediana Brozovic con Calhanoglu in posizione di mezzala. In attacco riconfermata la coppia composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, con Dzeko pronto a subentrare a partita in corso.