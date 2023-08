Inter, al rientro dal Giappone i primi numeri. Ecco chi è ancora indietro

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/08/2023

Inter, al rientro dalla tournée in Giappone è tempo di primi numeri.

La Gazzetta dello Sport fa il punto su chi è apparso un po’ indietro

dal punto di vista fisico.

In primis parla di Marrcus Thuram. Per la rosea è “ Impellente l’esigenza di trovare l’intesa tra gli attaccanti, Marcus Thuram su tutti: l’impegno da parte del francese è stato evidente e le sue prestazioni sempre sufficienti, ma spesso la punta è apparsa ancora un pesce fuor d’acqua con i compagni di reparto. Ovvero con Lautaro Martinez, perché Joaquin Correa continua a navigare in un mare tutto suo, che sembra più una pozzanghera per quanto fuori contesto rispetto al resto dell’Inter.”

Inter, Thuram deve ancora trovare la giusta amalgama. Male Correa e Dumfries

Joaquin Correa è apparso ancora una volta avulso dal gioco dei nerazzurri, e dopo ormai due stagioni il sintomo è molto più che preoccupante.