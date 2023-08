Una coppia che viene da lontano per fare la fortuna dell’Inter (GdS)

di Redazione, pubblicato il: 02/08/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport ripercorre le storie incrociate di Frattesi e Scamacca. Il primo già padrone del centrocampo nerazzurro il secondo potrebbe diventare nelle prossime ore l’attaccante in grado di non far rimpiangere Lukaku.

I due ragazzi hanno avuto storie parallele nelle giovanili della capitale, uno in giallorosso l’altro in biancoazzurro, poi entrambi al Sassuolo ed in azzurro. Si conoscono e si frequentano da quando avevano 5 anni, nelle prossime ore le loro storie potrebbero tornare a viaggiare su binari paralleli. Una coppia consolidata, con una intesa perfetta per esaltare le caratteristiche di entrambi.

“Nel corso delle 70 gare giocate insieme a Gianluca tra Sassuolo e Nazionale, infatti, i due si sono vicendevolmente mandati in porta in ben dieci occasioni, dando vita a una coppia letteralmente invincibile. Nessuno dei 10 gol segnati da Gianluca e Davide, l’uno su assist dell’altro, è risultato inutile ai fini del risultato. In ben otto occasioni hanno determinato la vittoria della loro squadra, due volte al pareggio al termine dei 90 minuti. L’intesa è consolidata da tempo, ma questo Inzaghi già lo sapeva. Adesso, non gli resta che augurarsi che continui a portare fortuna.”